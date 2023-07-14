19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın final maçında Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve organizasyonu ikinci olarak tamamladı.