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19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

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19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın final maçında Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve organizasyonu ikinci olarak tamamladı.

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın final maçında Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve organizasyonu ikinci olarak tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan Sırbistan voleybol Spor Haberler

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