19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Almanya'yı mağlup etti

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı. Takım, bir sonraki maçta Hırvatistan ile karşılaşacak.