19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Almanya'yı mağlup etti
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19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı. Takım, bir sonraki maçta Hırvatistan ile karşılaşacak.
19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası A Grubu 4'üncü maçında Almanya'yı 25-11, 25-13 ve 25-19 setler sonucu 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.
Ay-yıldızlılar, A Grubu 5'inci maçında 6 Ağustos Pazar günü saat 22.00'da ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor