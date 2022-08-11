19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 yendi. 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 yendi. Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında Kosova ile karşılaştı. Milliler, rakibini 25-16, 25-6, 25-16'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Gruptaki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki üçüncü ve son karşılaşmasında yarın TSİ 17.30'ta ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Spor AA / Musa Samur voleybol Romanya Kosova Spor Haberler

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