19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi. 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, A Grubu'ndaki ilk maçında Bulgaristan ile karşılaştı. Milliler, rakibini 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Türkiye, ikinci maçında yarın TSİ 15.00'te Kosova ile karşı karşıya gelecek. Spor AA / Halil İbrahim Avşar Bulgaristan voleybol Romanya Spor Haberler

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