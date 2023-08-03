19 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
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19 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
19 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
B Grubu'nda mücadele eden milliler, dördüncü maçında 5 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'da Almanya ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor