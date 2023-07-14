19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın finalinde 19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 22-25, 25-19, 25-19, 22-25 ve 11-15'lik setlerle mağlup oldu. Sırbistan ise Balkan şampiyonu oldu.

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'a 3-2 yenildi ve ikinci oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonun finalinde milli takım Sırbistan'la karşılaştı.

Rakibine 22-25, 25-19, 25-19, 22-25 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Sırbistan ise Balkan şampiyonu oldu.