19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

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19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası finalinde Bulgaristan'a 3-1 yenilerek turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı Bulgaristan'a 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyonanın finalinde Bulgaristan'a 19-25, 25-18, 25-16, 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu.

Milli takım, bu sonuçla şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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