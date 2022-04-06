19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek - Haberler

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19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Kosova'da 8-10 Nisan'da düzenlenecek CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta sahne alacak.

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Kosova'da 8-10 Nisan'da düzenlenecek CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta sahne alacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, başkent Priştine'de düzenlenecek organizasyonun I Grubu'nda ev sahibi Kosova'nın yanı sıra Macaristan ve Estonya ile mücadele edecek.

Milli takım grubunu ilk sırada tamamlaması halinde 27 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Kuzey Makedonya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde edecek.

19 Yaş Altı Kız Milli Takımın maç programı şu şekilde:

8 Nisan Cuma: TSİ 17.00 Türkiye-Macaristan

9 Nisan Cumartesi: TSİ 20.00 Türkiye-Estonya

10 Nisan Pazar: TSİ 17.00 Kosova-Türkiye

Milli takımın sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

ADI SOYADIPOZİSYONU
1Dilay ÖzdemirPasör
2Selen Naz KıranPasör
3Beren YeşilırmakPasör Çaprazı
4Pelin EroktayPasör Çaprazı
5Berka Buse ÖzdenOrta Oyuncu
6Begüm KaçmazOrta Oyuncu
7Bengisu AygünOrta Oyuncu
8Miray GözübüyükSmaçör
9Liza SafronovaSmaçör
10Fatma İklimya DemirSmaçör
11Tuanna MallıSmaçör
12Berre İnceLibero

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Avrupa Şampiyonası, voleybol, Kosova, Milli, Spor, Haberler

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