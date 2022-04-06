19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Kosova'da 8-10 Nisan'da düzenlenecek CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta sahne alacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, başkent Priştine'de düzenlenecek organizasyonun I Grubu'nda ev sahibi Kosova'nın yanı sıra Macaristan ve Estonya ile mücadele edecek.

Milli takım grubunu ilk sırada tamamlaması halinde 27 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Kuzey Makedonya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde edecek.

19 Yaş Altı Kız Milli Takımın maç programı şu şekilde:

8 Nisan Cuma: TSİ 17.00 Türkiye-Macaristan

9 Nisan Cumartesi: TSİ 20.00 Türkiye-Estonya

10 Nisan Pazar: TSİ 17.00 Kosova-Türkiye

Milli takımın sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor: