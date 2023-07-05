19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi. Şampiyona, 10-14 Temmuz tarihlerinde Sofya'da gerçekleştirilecek ve milli takım B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya ile mücadele edecek. Kampta yer alan 20 sporcu ise şunlardır: Selin Çalışkan, Beril Çoban, İlayda Eren, Bilge Paşa, Nisan Eroğuz, Lal Verda Akın, Nisa Halıcı, Beren Yeşilırmak, Ece Yılmaz, Eylül Durgun, Liza Safronova, Bianca İlayda Mumcular, Tuanna Mallı, Duru Türknas, Şevval Acıbal, Simge Özbey, Selen Köse, İlayda Naz Gergef, Helin Kayıkçı, Gülsüm Kocaman.