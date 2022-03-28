19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine Ankara'da hazırlanıyor - Haberler

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19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine Ankara'da hazırlanıyor

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine Ankara'da hazırlanıyor

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kosava'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt için kamp çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kosava'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt için kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 8-10 Nisan tarihlerinde başkent Priştine'de düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

Milliler, I Grubu'nda ev sahibi Kosova'nın yanı sıra Macaristan ve Estonya ile mücadele edecek.

22 kişilik sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

ADI SOYADIPOZİSYONU
1Deniz Ece DakakPasör
2Selen Naz KıranPasör
3Dilay ÖzdemirPasör
4Elif KaparPasör
5Berka Buse ÖzdenOrta Oyuncu
6Bengisu AygünOrta Oyuncu
7Begüm KaçmazOrta Oyuncu
8Gülsüm Nur YavuzOrta Oyuncu
9Miray GözübüyükSmaçör
10Selen KöseSmaçör
11Mücevher Nehir KirazSmaçör
12Deniz Pınar ÇiçekçiSmaçör
13Liza SafronovaSmaçör
14Fatma İklimya DemirSmaçör
15Tuanna MallıSmaçör
16Berre İnceLibero
17Zeynep PalabıyıkLibero
18Yasemin NarlıoğluLibero
19Pelin EroktayPasör Çaprazı
20Beren YeşilırmakPasör Çaprazı
21Selin AşlayanPasör Çaprazı
22Bianka İlayda MumcularPasör Çaprazı

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Avrupa Şampiyonası, voleybol, Ankara, Milli, Spor, Haberler

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