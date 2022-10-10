19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Yunanistan'a 2-0 yenildi
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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Tur son maçında Yunanistan'a 2-0 yenildi.
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Tur son maçında Yunanistan'a 2-0 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda ev sahibi takımın golleri 63. dakikada Vasiliki Giannaka ve 83. dakikada Maria Saridaki'den geldi.
Grubunu 4. sırada bitiren Türkiye, 2. turda B Ligi'nde mücadele edecek.
Kaynak: AA / Spor