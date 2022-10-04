19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İsveç'e 1-0 yenildi Spor Haberleri 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası 1. tur ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası 1. tur ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ay-yıldızlı takım, ilk maçında İsveç'e 1-0 yenildi. Pampeloponnisiako Stadı'ndaki mücadelenin tek golü 45. dakikada penaltıdan Victoria Swanström'den geldi. Milli takım, ikinci maçında 7 Ekim Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Yunanistan Futbol İsveç Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İsveç'e 1-0 yenildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.