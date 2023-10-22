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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul'da kampa girdi

UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. turunda mücadele edecek olan 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul'da kampa girdi. İsveç'te düzenlenecek organizasyonda İspanya, Portekiz ve İsveç ile karşılaşacak olan milli takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.