19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul'da kampa girdi
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UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. turunda mücadele edecek olan 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul'da kampa girdi. İsveç'te düzenlenecek organizasyonda İspanya, Portekiz ve İsveç ile karşılaşacak olan milli takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. turunda oynayacağı müsabakalar için İstanbul'da kampa girdi.
İsveç'te 25-31 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 25 Ekim'de İspanya, 28 Ekim'de Portekiz ve 31 Ekim'de ise İsveç ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.
Milli takım grup karşılaşmalarını ilk üç içinde tamamlarsa yoluna A Ligi'nde devam edecek.
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Defne Sarıoğlu (1.FC Union Berlin Frauen), Selenay Doğan (RAEC Mons)
Defans: Yaren Aydoğdu (Borussia Mönchengladbach), Yuna Demir (SV Hegnach), Beril Beceren (Dudullu), Nihal Saraç (ALG Spor ), Tuana Demirbaş (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Berfin Elif Ceylan (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Sıla Besra Tetik (Wulfz Fatih Karagümrük)
Orta Saha: Julia Gökçe Oğuz (Jitex Milndal BK), Aleyna Eslem Topçu (RC Saint Denis), Sara Emile Temel (Fortuna Sittard), Yaren Sürül (SC 13 Bad Neuenahr), Tuana Yılmaz (Beylerbeyi Spor Kulübü), Aysha Tural (Real Jersey FC), İrem Tuana Şentürk (SV Hegnach), Azra Tıraş (Ankara Büyükşehir Bld. Fomget G.S.K)
Forvet: Pınarsu Cılız (Dudullu), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Mine Yıldız (Beylerbeyi Spor Kulübü).