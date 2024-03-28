19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası 2. Tur Maçlarına Hazırlanıyor

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur maçları öncesi Antalya'da bir araya geldi.

Kamp ve yapacakları maçlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulunan milli takımın teknik direktörü Aytürk Kıyıcı, şubat ayında 3 karşılaşma oynadıklarını belirterek, "İlk maçımızı Belarus ile oynayıp sonrasında Slovakya ile 2 kez karşılaşmıştık. Resmi maçlarımız öncesinde belirlediğimiz oyun stratejilerimizi gerçekleştirmek, oyuncularımızın son durumlarını görmek ve birlikte oynama alışkanlığı ile beraber milli maç tecrübesi kazandırmak hazırlık kampında önceliklerimiz olmuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Kıyıcı, Faroe Adaları ve Ermenistan maçları öncesinde oyuncular ve teknik ekiple hazırlık kampı sürecini analiz ettiklerini vurgulayarak, "Şimdi bu iki karşılaşmaya odaklandık. Faroe Adaları da bizim gibi ilk turda A Ligi'nde yer alırken, Ermenistan ise B Ligi'nde maçlarını tamamlamıştı. Kurada 1. torbadan gruba dahil olduk ancak rakiplerimiz de elbette yüksek konsantrasyon ve mücadele gücü ile sahaya çıkacak. Geçtiğimiz aralık ayında 2. tur kuraları çekilip gruplar belirlendiği günden bu yana rakiplerimizin analizini yapıyoruz ve oyuncularımıza aktarıyoruz. Önümüzdeki periyotta ise son hazırlıklarımızı gerçekleştirerek Faroe Adaları ve Ermenistan'ı yenip, A Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz." görüşlerine yer verdi.

Faroe Adaları ve Ermenistan ile karşılaşacak

Organizasyonda 3 takımlı grupta yer alan ay-yıldızlılar, B Ligi 6. Grup'ta 3 Nisan Çarşamba Faroe Adaları, 9 Nisan Salı günü ise Ermenistan ile karşılaşacak. Grubun diğer maçında da 6 Nisan Cumartesi günü Faroe Adaları ile Ermenistan mücadele edecek.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakaların tümü saat 16.00'da yapılacak. B Ligi'nde yer alan altı grubun birincisi ve en iyi dereceyi elde eden ikinci takım, 2024-2025 1. tur için A Ligi'ne yükselecek.