Üye Girişi
Haberler

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası 2. tur aday kadrosunu açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası 2. tur aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aytürk Kıyıcı tarafından belirlenen aday kadro, 28 Mart Perşembe günü Antalya'da bir araya gelecek.

Ay-yıldızlılar, B Ligi 6. Grup'ta 3 Nisan Çarşamba günü Faroe Adaları, 9 Nisan Salı günü ise Ermenistan ile karşılaşacak. Grubun diğer maçında da 6 Nisan Cumartesi günü Faroe Adaları ile Ermenistan karşı karşıya gelecek. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak maçların tümü saat 16.00'da başlayacak.

B Ligi'nde yer alan altı grubun birincisi ve en iyi dereceyi elde eden ikinci takım, 2024-2025 1. tur için A Ligi'ne yükselecek.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Defne Sarıoğlu (Union Berlin Frauen), Aylin Nur Yıldırım (Winterthur), Selenay Doğan (RAEC Mons)

Defans: İlayda Cansu Kara, Berfin Elif Ceylan (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Nihal Saraç (ALG Spor), Beril Beceren (Dudullu), Tuana Demirbaş (Şehzadeler 8 Eylül Spor), Yaren Aydoğdu (Borussia Mönchengladbach), Yuna Demir (SV Hegnach), Şura Vural (Boyabat Eğitimspor)

Orta Saha: Aysha Tural (Real Jersey), Lina Medine Titiz (As Saint Priest), Yaren Sürül (13 Bad Neuenahr), Tuana Yılmaz (Fatih Vatanspor), Aleyna Eslem Topçu (RC Saint Denis), Azra Tıraş (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Sara Emile Temel (Fortuna Sittard), Gülşah Güvendi (Bornova Hitapspor), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex Milndal BK), İrem Tuana Şentürk (SV Hegnach)

Forvet: Pınarsu Cılız (Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Mine Yıldız (Horozkent SK)

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Faroe Adaları Ermenistan Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır'a ne oldu? Haluk Cömertoğlu kimdir? CHP Malatya Arapgir Belediye Başkan Adayı Haluk Cömertoğlu Kaç yaşında, nereli? Vahap Şahin kimdir? CHP Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı Vahap Şahin Kaç yaşında, nereli? Tolga Bulugan kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Merkez Belediye Başkan adayı Tolga Bulugan kaç yaşında, nereli? Alpaslan Deli Balta Göktürk kimdir? Zafer Partisi Çorum- Uğurludağ Belediye Başkan adayı Alpaslan Deli Balta Göktürk kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Kocamanoğlu kimdir? Zafer Partisi Çorum- Sungurlu Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Kocamanoğlu kaç yaşında, nereli? Banu Parlak olayı nedir? Köpeği neden saldırdı? Banu Parlak ne dedi? BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Karabük'te intihar eden öğrencinin kimliği belli mi? Öğrenci neden intihar etti? Gürkan Taha Fersiz kimdir? Zafer Partisi Çorum- Osmancık Belediye Başkan adayı Gürkan Taha Fersiz kaç yaşında, nereli? Umutcan Mercan kimdir? Zafer Partisi Çorum- Mecitözü Belediye Başkan adayı Umutcan Mercan kaç yaşında, nereli? Şevket Turoğlu kimdir? CHP Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Şevket Turoğlu Kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer kimdir? Halk Tv konuğu Vahap Seçer kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer biyografisi! Nurettin Akbuğa kimdir? CHP Konya Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı Nurettin AkbuğaKaç yaşında, nereli? Ömer Pekmezli kimdir? Zafer Partisi Çorum- İskilip Belediye Başkan adayı Ömer Pekmezli kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title