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19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı İsveç'e 2-0 yenildi

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UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. Tur müsabakalarında Türkiye'nin 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, İsveç'e 2-0 yenildi. İsveç'in Vasteras kentinde oynanan maçta ev sahibi ülke galibiyeti Klara Senelius ve Tilda Sanden'in golleriyle elde etti. Milliler, grup maçlarını kaybederek B Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. Tur müsabakalarındaki üçüncü ve son maçında İsveç'e 2-0 yenildi.

İsveç'in Vasteras kentinde oynanan maçta ev sahibi ülkeye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Klara Senelius ile 66. dakikada Tilda Sanden attı.

Gruptaki üç maçını da kaybeden milliler, B Ligi'nde mücadele edecek.

Kaynak: AA / Spor

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