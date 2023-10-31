Haberler ›› Spor ›› 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı İsveç'e 2-0 yenildi

19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı İsveç'e 2-0 yenildi

UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. Tur müsabakalarında Türkiye'nin 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, İsveç'e 2-0 yenildi. İsveç'in Vasteras kentinde oynanan maçta ev sahibi ülke galibiyeti Klara Senelius ve Tilda Sanden'in golleriyle elde etti. Milliler, grup maçlarını kaybederek B Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.