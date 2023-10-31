19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı İsveç'e 2-0 yenildi
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UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. Tur müsabakalarında Türkiye'nin 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, İsveç'e 2-0 yenildi. İsveç'in Vasteras kentinde oynanan maçta ev sahibi ülke galibiyeti Klara Senelius ve Tilda Sanden'in golleriyle elde etti. Milliler, grup maçlarını kaybederek B Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. Tur müsabakalarındaki üçüncü ve son maçında İsveç'e 2-0 yenildi.
İsveç'in Vasteras kentinde oynanan maçta ev sahibi ülkeye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Klara Senelius ile 66. dakikada Tilda Sanden attı.
Gruptaki üç maçını da kaybeden milliler, B Ligi'nde mücadele edecek.
Kaynak: AA / Spor