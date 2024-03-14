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19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Karadağ'ı 4-0 Yendi

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, özel maçta Karadağ'ı 4-0 mağlup etti. Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay, Recep İnanç ve Ege Bilim milli takımın gollerini kaydetti.

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, özel maçta karşılaştığı Karadağ'ı 4-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'ndaki mücadelede ay-yıldızlıların gollerini Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay, Recep İnanç ve Ege Bilim kaydetti.

Milliler, iki gün önce Karadağ ile bir hazırlık maçı daha oynamış ve müsabaka 2-2 sona ermişti.

Kaynak: AA / Spor

Karadağ Türkiye Futbol Ege Spor Güncel Haberler

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