19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Karadağ'ı 4-0 Yendi
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, özel maçta Karadağ'ı 4-0 mağlup etti. Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay, Recep İnanç ve Ege Bilim milli takımın gollerini kaydetti.
19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, özel maçta karşılaştığı Karadağ'ı 4-0 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'ndaki mücadelede ay-yıldızlıların gollerini Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay, Recep İnanç ve Ege Bilim kaydetti.
Milliler, iki gün önce Karadağ ile bir hazırlık maçı daha oynamış ve müsabaka 2-2 sona ermişti.