19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Samsun'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Samsun'da yapacağı hazırlık kampı için aday kadro belirlendi. Kamp, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubu maçları öncesi gerçekleştirilecek.