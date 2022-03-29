19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Macaristan'ı 2-1 yendi - Haberler

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19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Macaristan'ı 2-1 yendi

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Macaristan'ı 2-1 yendi

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ETO Park Stadion'da oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 81.dakikada Tuğbey Akgün ve 90+4. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz atarken, Macaristan'ın tek golü 22.dakikada Barna Benczenleitner'ten geldi.

Grubun diğer maçında İsrail, İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek grubu ilk sırada tamamladı ve Avrupa Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlı ekip ise grubunu 3 puanla son sırada tamamladı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Avrupa Şampiyonası, Macaristan, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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