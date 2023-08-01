19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Erzurum'da Hazırlık Kampına Çıkıyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası eleme turu öncesi, milli takımın Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belirlendi. Teknik direktör Soykan Başar yönetiminde gerçekleştirilecek olan kamp, oyuncuların performanslarının gözlemlenmesi ve yeni çağrılan isimlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenecek.