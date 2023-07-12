19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yarı finale çıkmayı başardı. Milliler, Moldova ile oynadıkları maçı 3-0 kazanarak gruplarını lider tamamladılar.