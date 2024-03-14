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19 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası Elit Tur Maçlarına Hazırlanıyor

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19 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Milliler, Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile karşılaşacak.

19 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, 20-26 Mart tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre futbolcular, antrenmanlarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Hazırlıklarını 17 Mart'a kadar İstanbul'da sürdürecek milliler, ardından karşılaşmaların oynanacağı Hırvatistan'a gidecek.

Ay-yıldızlılar, organizasyonda sırasıyla Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile karşılaşacak.

Teknik direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı milli takım, grubunu birinci bitirmesi halinde 15-28 Temmuz tarihlerinde Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde oynanacak UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Spor

Hırvatistan İstanbul Almanya Romanya Futbol Spor Güncel Haberler

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