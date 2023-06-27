19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Macaristan'ı 90-64 Yendi

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası D Grubu'nda Macaristan'ı 90-64 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, grubunu lider tamamladı ve son 16 turunda C Grubu'nun sonuncusu ile yarın karşılaşacak.