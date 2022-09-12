19 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya

İtalya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Furkan Murat ile Belemir Almira Dede ikilisinden oluşan Karışık Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Furkan Murat ile Belemir Almira Dede ikilisinden oluşan Karışık Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve İspanya Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlendi.

Organizasyonda, Ankara Yüzme Kulübü sporcusu Furkan Murat ile Malatya Gençlikspor Kulübü sporcusu Belemir Almira Dede ikilisi, 3200 metre atış ve koşu (Laser Run), 200 metre serbest stil yüzme, eskrim epe disiplinlerinde mücadele etti.

Furkan Murat-Belemir Almira Dede ikilisi, 19 yaş altı kategorisinde Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandırmış oldu.