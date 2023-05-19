19 Mayıs Koşusu'nu Vincitore kazandı

19 Mayıs Koşusu'nu jokeyi Gökhan Kocakaya olan Vincitore kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımını yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin anısına düzenlenen koşu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda de gerçekleşti. 4+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus olarak düzenlenen yarış, 2000 metre mesafe üzerinden sentetik pistte yapıldı. 2023 yılı 19 Mayıs Koşusu'nu jokeyi Gökhan Kocakaya ile start alan, Necati Demirkol'un sahibi ve yetiştiricisi olduğu Metin Oktay formalı Vincitore (Victory Gallop - Elevato / Kaneko) kazandı. Zülfükar Güneli'nin antrene ettiği 5 yaşındaki doru at bu galibiyetiyle kariyerindeki 6'ncı birinciliğini kazanmış oldu.

10 safkanın start aldığı koşuda Özcan Yıldırım'ın idaresindeki Oğlum Doruk (Bosporus - Carolina Reaper / Victory Gallop) ikinci olurken, Halis Karataş'la Cheeky Son (Invincible Son - Cheeky Doe / Yonaguska) üçüncü, Akın Sözen'in bindiği Denso (Torok - Çamsakızı / Ocean Crest) dördüncü ve Mehmet Akyavuz ile King Berkay (Bosporus - Cybele / Royal Abjar) da beşinci oldu. - İSTANBUL