19 Mayıs etkinlikleri Çorlu ve Edirne'de kutlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ekinleri kapsamında 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı bölge bandosu tarafından konser verildi. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen konserde bando tarafından askeri marşların yanı sıra güncel şarkılar çalındı. Konseri izlemeye gelenler bandonun çaldığı marşlar ile şarkılara eşlik etti. 1 saat süren konserde bando uzun süre izleyenler tarafından alkışlandı.

EDİRNE'DE SARAÇLAR CADDESİ'NDE KUTLAMA

Edirne'de 19 Mayıs etkinlikler ise Saraçlar Caddesi'nde kurulan kutlama alanında devam etti. Caddede genç sporcular kendi branşlarındaki sporlarda gösteri sergiledi. Etkinliğe katılan Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da kurulan spor alanlarını tek tek gezip genç sporcuları izledi. Caddede geleneksel spor dalları, basketbol, voleybol, cimnastik, tenis, boks, badminton ve bisiklet gibi sporların yanı sıra, yüz boyama etkinliği, satranç, mangala, bileklik yapma, akıl ve zeka oyunları ile şişme dart ve deneyap atölyelerinin sergileri yer aldı.