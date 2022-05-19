19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Serdivan Spor Salonu'nda devam etti.

Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından "Sakarya" türküsü işaret diliyle okundu.

Program, sportif ve kültürel etkinliklerin ardından sona erdi.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Garnizon Komutan Vekili Albay İlker Tonbaktepe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Ömertepesi Spor Salonu'nda devam etti.

Bartın yöresel halk oyunu ile sportif gösterilerin yapıldığı programda, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Bolu

Bolu'da Belediye Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, bando eşliğinde Anıt Park'a kadar yürüdü.

Burada düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından judo, karate, jimnastik, okçuluk ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Programa, Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.