Futbol ve Basketbolda Günün Özeti

21.45 A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek. (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı)

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

BASKETBOL

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası D Grubu 3'üncü ve son maçında Slovakya'ya 80-66 mağlup olarak grup sonuncusu oldu ve turnuvaya veda etti.

Ampute Futbol Uluslar A Ligi müsabakaları 16-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Krakow kentinde düzenlendi. Ampute Futbol A Milli Takımı, organizasyonda gösterdiği başarı ile 2024 yılında Fransa'da düzenlenecek olan Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na seri başı olarak katılmaya hak kazandı.

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Siyah-beyazlı yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kiralık oynayan Redmond'un bonservisiini almak için görüşmeler yapılıyor.