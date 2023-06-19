Futbol ve Basketbolda Günün Özeti
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p>A MİLLİ FUTBOL TAKIMI21.45 A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek.
21.45 A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek. (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı)19.00 Ermenistan - Letonya
ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMIÜmit Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün tamamlayacak.
2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİB GRUBU: 21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Cebelitarık21.45 Fransa - YunanistanC GRUBU: 19.00 Ukrayna - Malta21.45 İngiltere - Kuzey MakedonyaH GRUBU: 19.00 Finlandiya - San Marino21.45 Kuzey İrlanda - Kazakistan21.45 Slovenya - DanimarkaI GRUBU: 21.45 İsviçre - Romanya21.45 İsrail - Andorra21.45 Belarus - Kosova
BASKETBOLErkekler Basketbol 1. Lig Finali18.00 Yılyak Samsunspor (1) - (0) Semt77 Yalovaspor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası D Grubu 3'üncü ve son maçında Slovakya'ya 80-66 mağlup olarak grup sonuncusu oldu ve turnuvaya veda etti.
Ampute Futbol Uluslar A Ligi müsabakaları 16-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Krakow kentinde düzenlendi. Ampute Futbol A Milli Takımı, organizasyonda gösterdiği başarı ile 2024 yılında Fransa'da düzenlenecek olan Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na seri başı olarak katılmaya hak kazandı.
FENERBAHÇEBaşkan Ali Koç'un mali genel kurulda yaptığı "Camiayı iyi bilen, hizmet etmiş, anlayan o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak" sözlerinden sonra yeni teknik adamın kim olacağı merak edilirken, seçeneklerin yarınki yönetim kurulu toplantısında oylanması bekleniyor.
GALATASARAYSarı-kırmızılı takımda milli futbolcular hariç takım izin yaparken, yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kiralık oynayan Redmond'un bonservisiini almak için görüşmeler yapılıyor.