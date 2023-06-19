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Futbol ve Basketbolda Günün Özeti

Futbol ve Basketbolda Günün Özeti

Spor Haberleri

p>A MİLLİ FUTBOL TAKIMI21.45 A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek.

p>A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.45 A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek. (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı)

19.00 Ermenistan - Letonya

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Ümit Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

B GRUBU:

21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Cebelitarık

21.45 Fransa - Yunanistan

C GRUBU:

19.00 Ukrayna - Malta

21.45 İngiltere - Kuzey Makedonya

H GRUBU:

19.00 Finlandiya - San Marino

21.45 Kuzey İrlanda - Kazakistan

21.45 Slovenya - Danimarka

I GRUBU:

21.45 İsviçre - Romanya

21.45 İsrail - Andorra

21.45 Belarus - Kosova

BASKETBOL

Erkekler Basketbol 1. Lig Finali

18.00 Yılyak Samsunspor (1) - (0) Semt77 Yalovaspor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası D Grubu 3'üncü ve son maçında Slovakya'ya 80-66 mağlup olarak grup sonuncusu oldu ve turnuvaya veda etti.

Ampute Futbol Uluslar A Ligi müsabakaları 16-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Krakow kentinde düzenlendi. Ampute Futbol A Milli Takımı, organizasyonda gösterdiği başarı ile 2024 yılında Fransa'da düzenlenecek olan Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na seri başı olarak katılmaya hak kazandı.

FENERBAHÇE

Başkan Ali Koç'un mali genel kurulda yaptığı "Camiayı iyi bilen, hizmet etmiş, anlayan o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak" sözlerinden sonra yeni teknik adamın kim olacağı merak edilirken, seçeneklerin yarınki yönetim kurulu toplantısında oylanması bekleniyor.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı takımda milli futbolcular hariç takım izin yaparken, yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kiralık oynayan Redmond'un bonservisiini almak için görüşmeler yapılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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