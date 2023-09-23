19. Asya Oyunları'nın açılış törenine yabancı liderler katıldı

Kuveyt Veliaht Prensi, Suriye Devlet Başkanı, Doğu Timor Başbakanı ve diğer birçok lider, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Hangzhou'ya geldi.

HANGZHOU, 23 Eylül (Xinhua) -- 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak yabancı liderlerin tümü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'ya geldi.

Perşembe sabah saatlerinden Cumartesi sabah saatlerine kadar geçen sürede, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Doğu Timor Başbakanı Xanana Gusmao, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Johari bin Abdul, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ve Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda uçakla Hangzhou'ya vardı.

19. Asya Oyunları'nın açılış töreni Cumartesi günü akşam saatlerinde Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.