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19. Asya Oyunları'nda Katarlılar Altın Madalya Kazandı

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda erkekler plaj voleybolu kategorisinde Katarlı sporcular Cherif Samba ve Ahmed Janko altın madalya kazandı. Çinli sporcular Abuduhalikejiang Mutailipu ve Wu Jiaxin gümüş madalya, Kazakistanlı sporcular Dmitriy Yakovlev ve Sergey Bogatu ise bronz madalya elde etti.