19. Asya Oyunları'nda Katarlılar Altın Madalya Kazandı
Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda erkekler plaj voleybolu kategorisinde Katarlı sporcular Cherif Samba ve Ahmed Janko altın madalya kazandı. Çinli sporcular Abuduhalikejiang Mutailipu ve Wu Jiaxin gümüş madalya, Kazakistanlı sporcular Dmitriy Yakovlev ve Sergey Bogatu ise bronz madalya elde etti.
NİNGBO, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, erkekler plaj voleybolu kategorisi ödül törenine katılan Katarlı altın madalya sahipleri Cherif Samba/Ahmed Janko (ortada), Çinli gümüş madalya sahipleri Abuduhalikejiang Mutailipu/Wu Jiaxin (solda) ve Kazakistanlı bronz madalya sahipleri Dmitriy Yakovlev/Sergey Bogatu, 28 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)