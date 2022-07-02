19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8: 26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8: 26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8: 26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor