19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8: 26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve... 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8: 26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu. 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8: 26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8: 26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve... - Haberler

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