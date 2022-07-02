19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1: 08.44'lük derecesiyle bronz madalya... 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1: 08.44'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1: 08.44'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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