19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1: 08.44'lük derecesiyle bronz madalya...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1: 08.44'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1: 08.44'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor