19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Kayra Sayit, finalde Tunus'tan Nihel Cheikh Rouhou'yu waza-ari ile... 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Kayra Sayit, finalde Tunus'tan Nihel Cheikh Rouhou'yu waza-ari ile yenerek altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Kayra Sayit, finalde Tunus'tan Nihel Cheikh Rouhou'yu waza-ari ile yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Türkiye Tunus Spor Haberler

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