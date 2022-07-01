19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Kaouthar...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Kaouthar Ouallal'ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Kaouthar Ouallal'ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor