19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Kaouthar... 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Kaouthar Ouallal'ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Kaouthar Ouallal'ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Türkiye Cezayir Spor Haberler

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