19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 66 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde...
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 66 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Cezayir'den Ichrak Chaib'i yenerek altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 66 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Cezayir'den Ichrak Chaib'i yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor