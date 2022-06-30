19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 63 kiloda temsil eden milli boskör Gizem Özer, yarı finalde Cezayirli rakibinine mağlup olarak oyunları...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 63 kiloda temsil eden milli boskör Gizem Özer, yarı finalde Cezayirli rakibinine mağlup olarak oyunları bronz madalya ile noktaladı.
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 63 kiloda temsil eden milli boskör Gizem Özer, yarı finalde Cezayirli rakibinine mağlup olarak oyunları bronz madalya ile noktaladı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor