19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 63 kiloda temsil eden milli boskör Gizem Özer, yarı finalde Cezayirli rakibinine mağlup olarak oyunları... 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 63 kiloda temsil eden milli boskör Gizem Özer, yarı finalde Cezayirli rakibinine mağlup olarak oyunları bronz madalya ile noktaladı. 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 63 kiloda temsil eden milli boskör Gizem Özer, yarı finalde Cezayirli rakibinine mağlup olarak oyunları bronz madalya ile noktaladı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Türkiye Spor Haberler

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