Milli boksör Ayşe Çağırır gümüş madalyanın sahibi oldu 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 48 kiloda temsil eden milli boksör Ayşe Çağırır, finalde ev sahibi Cezayir'den Roumeysa Boualam'a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 48 kiloda temsil eden milli boksör Ayşe Çağırır, finalde ev sahibi Cezayir'den Roumeysa Boualam'a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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