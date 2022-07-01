Milli boksör Ayşe Çağırır gümüş madalyanın sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 48 kiloda temsil eden milli boksör Ayşe Çağırır, finalde ev sahibi Cezayir'den Roumeysa Boualam'a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 48 kiloda temsil eden milli boksör Ayşe Çağırır, finalde ev sahibi Cezayir'den Roumeysa Boualam'a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor