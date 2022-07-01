Son dakika gündem: Türkiye'yi erkekler 90 kiloda temsil eden judoka Mihael Zgank altın madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika gelişmesine göre 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi erkekler 90 kiloda temsil eden judoka Mihael Zgank, finalde Yunanistan'dan Theodoros Tselidis'i yenerek altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi erkekler 90 kiloda temsil eden judoka Mihael Zgank, finalde Yunanistan'dan Theodoros Tselidis'i yenerek altın madalya kazandı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor