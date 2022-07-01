19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi erkekler 57 kiloda temsil eden milli boksör Batuhan Çiftçi, finalde Cezayir'den Oussama Mordjane'yi yenerek altın... 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi erkekler 57 kiloda temsil eden milli boksör Batuhan Çiftçi, finalde Cezayir'den Oussama Mordjane'yi yenerek altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi erkekler 57 kiloda temsil eden milli boksör Batuhan Çiftçi, finalde Cezayir'den Oussama Mordjane'yi yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Türkiye Cezayir Spor Haberler

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