19. Akdeniz Oyunları'nda Ömer Faruk Dayıoğlu, taekwondo 58 kiloda yarı finalde Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda Ömer Faruk Dayıoğlu, taekwondo 58 kiloda yarı finalde Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda Ömer Faruk Dayıoğlu, taekwondo 58 kiloda yarı finalde Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları'nda Ömer Faruk Dayıoğlu, taekwondo 58 kiloda yarı finalde Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalya kazandı. - Haberler

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