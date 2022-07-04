19. Akdeniz Oyunları'nda Ömer Faruk Dayıoğlu, taekwondo 58 kiloda yarı finalde Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalya kazandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda Ömer Faruk Dayıoğlu, taekwondo 58 kiloda yarı finalde Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda Ömer Faruk Dayıoğlu, taekwondo 58 kiloda yarı finalde Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor