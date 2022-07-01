19. Akdeniz Oyunları'nda, okçuluk klasik yay erkekler bireysel mücadelesinde olimpiyat şampiyonu sporcu Mete Gazoz, finalde İtalya'dan Federico... 19. Akdeniz Oyunları'nda, okçuluk klasik yay erkekler bireysel mücadelesinde olimpiyat şampiyonu sporcu Mete Gazoz, finalde İtalya'dan Federico Musolesi'ye 6-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 19. Akdeniz Oyunları'nda, okçuluk klasik yay erkekler bireysel mücadelesinde olimpiyat şampiyonu sporcu Mete Gazoz, finalde İtalya'dan Federico Musolesi'ye 6-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları İtalya Spor Haberler

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