19. Akdeniz Oyunları'nda, okçuluk klasik yay erkekler bireysel mücadelesinde olimpiyat şampiyonu sporcu Mete Gazoz, finalde İtalya'dan Federico...
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
19. Akdeniz Oyunları'nda, okçuluk klasik yay erkekler bireysel mücadelesinde olimpiyat şampiyonu sporcu Mete Gazoz, finalde İtalya'dan Federico Musolesi'ye 6-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları'nda, okçuluk klasik yay erkekler bireysel mücadelesinde olimpiyat şampiyonu sporcu Mete Gazoz, finalde İtalya'dan Federico Musolesi'ye 6-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor