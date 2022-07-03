19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Mert Kılavuz, erkekler 1500m serbest stil finalinde 15: 15.41'lik deresi ile bronz madalya kazandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Mert Kılavuz, erkekler 1500m serbest stil finalinde 15: 15.41'lik deresi ile bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Mert Kılavuz, erkekler 1500m serbest stil finalinde 15: 15.41'lik deresi ile bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor