19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Mert Kılavuz, erkekler 1500m serbest stil finalinde 15: 15.41'lik deresi ile bronz madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Mert Kılavuz, erkekler 1500m serbest stil finalinde 15: 15.41'lik deresi ile bronz madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Mert Kılavuz, erkekler 1500m serbest stil finalinde 15: 15.41'lik deresi ile bronz madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Spor Haberler

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