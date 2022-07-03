19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68 kilo finalinde İspanya'dan Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyanın...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68 kilo finalinde İspanya'dan Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68 kilo finalinde İspanya'dan Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor