19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68 kilo finalinde İspanya'dan Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyanın... 19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68 kilo finalinde İspanya'dan Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68 kilo finalinde İspanya'dan Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları İspanya Polo Spor Haberler

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