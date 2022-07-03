19. Akdeniz Oyunları
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda yelken branşında mücadele eden milli sporcu Ecem Güzel, bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda yelken branşında mücadele eden milli sporcu Ecem Güzel, bronz madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 9. gününde, yelken yarışlarının finalleri yapıldı.
Kadınlar ILCA 6 sınıfında yarışan Ecem Güzel, bronz madalyanın sahibi oldu.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor