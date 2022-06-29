19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Bedia Gün, altın madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Bedia Gün, finalde Tunus'tan Siwar Bouseta'yı 2 dakika 28 saniyede tuşla yenerek altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Bedia Gün, finalde Tunus'tan Siwar Bouseta'yı 2 dakika 28 saniyede tuşla yenerek altın madalya kazandı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor