19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Bedia Gün, altın madalya kazandı 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Bedia Gün, finalde Tunus'tan Siwar Bouseta'yı 2 dakika 28 saniyede tuşla yenerek altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Bedia Gün, finalde Tunus'tan Siwar Bouseta'yı 2 dakika 28 saniyede tuşla yenerek altın madalya kazandı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Tunus Spor Güncel Haberler

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