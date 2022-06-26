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19. Akdeniz Oyunları'nda ilk madalya karateden geldi

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda ilk madalya karateden geldi

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye adına ilk madalyayı milli karateci Tuba Yakan kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye adına ilk madalyayı milli karateci Tuba Yakan kazandı.

Oran kentinde düzenlenen organizasyonda milli karateciler tatamiye çıktı.

Kadınlar kumitede Tuba Yakan (55), son 16 turunda Portakizli Mato de Hervest'i, çeyrek finalde de Tunuslu Chirine Zarati'yi yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Mısırlı rakibi Ahlam Youssef'e yenilen Tuba, bronz maçına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya müsabakasında Kıbrıs Rum kesiminden Ariannne Miles Gonzales'i hakem kararıyla yenen Tuba, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Bronz madalya kazanan Tuba, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ilk madalyasını kazandığım için mutluyum. Aslında finale kalıp birinci olmayı çok istiyordum ama ne yaptıysam hakemleri geçemedim. Akdeniz Oyunları'nda iki altın bir bronzum oldu. Buradan boş dönmediğim için çok mutluyum. Güzel çalıştık. Tüm antrenörlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca kızım Derin'i çok seviyorum."

Eray Şamdan altın mücadelesine çıkacak

Erkekler kumitede Eray Şamdan (60 kilo) Mısırlı rakibi Amr Aboukora'yı yenerek finale yükseldi.

Eray, akşam saatlerinde Cezayirli Salma ile altın madalya maçına çıkacak.

Kadınlar kumitede Serap Özçelik Arapoğlu (50 kilo), yarı finalde Mısırlı Reem Salama'ya yenildi. Bronz madalya mücadelesinde Faslı Elhayti Chaimae ile karşılaşan ve rakibine kaybeden Serap, organizasyonu 4. tamamladı.

Erkekler kumitede Burak Uygur (67 kilo), ilk turda elendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Akdeniz Oyunları Tuba Yakan Türkiye Spor Haberler

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