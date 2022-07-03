19. Akdeniz Oyunları'nda halter kadınlar 71 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Nuray Güngör, koparmada 99 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya... 19. Akdeniz Oyunları'nda halter kadınlar 71 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Nuray Güngör, koparmada 99 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda halter kadınlar 71 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Nuray Güngör, koparmada 99 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Türkiye Spor Haberler

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