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19. Akdeniz Oyunları

AA - Fatih Çakmak - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda silkmede 184 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda silkmede 184 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler 73 kiloda podyuma çıkan ay-yıldızlı halterci Muhammed Furkan Özbek, silkmede 184 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı. Aynı müsabakada Tunuslu Karem Ben Hnia, 185 kiloyla birinci, İtalyan Mirko Zanni de 177 kilo ile üçüncü oldu.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek koparmada 145 kilo ile beşinci olurken, bu müsabakada İtalyan Mirko Zanni de 150 kilo ile birincilik, Arnavutluk'tan Erkand Qerimaj 149 kilo ile ikincilik, Tunuslu Karem Ben Hnia 147 kilo ile üçüncülük elde etti.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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