19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında ülkemizi temsil eden İnce Ece Öztürk, kadınlar volo basamak finalinde Hırvatistan'dan Ria Vojkovic'i 35-28...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında ülkemizi temsil eden İnce Ece Öztürk, kadınlar volo basamak finalinde Hırvatistan'dan Ria Vojkovic'i 35-28 yenerek altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında ülkemizi temsil eden İnce Ece Öztürk, kadınlar volo basamak finalinde Hırvatistan'dan Ria Vojkovic'i 35-28 yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor