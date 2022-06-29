19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında ülkemizi temsil eden İnce Ece Öztürk, kadınlar volo basamak finalinde Hırvatistan'dan Ria Vojkovic'i 35-28... - Haberler

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19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında ülkemizi temsil eden İnce Ece Öztürk, kadınlar volo basamak finalinde Hırvatistan'dan Ria Vojkovic'i 35-28...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında ülkemizi temsil eden İnce Ece Öztürk, kadınlar volo basamak finalinde Hırvatistan'dan Ria Vojkovic'i 35-28...

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında ülkemizi temsil eden İnce Ece Öztürk, kadınlar volo basamak finalinde Hırvatistan'dan Ria Vojkovic'i 35-28 yenerek altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında ülkemizi temsil eden İnce Ece Öztürk, kadınlar volo basamak finalinde Hırvatistan'dan Ria Vojkovic'i 35-28 yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları Hırvatistan Ece Öztürk Spor Haberler

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