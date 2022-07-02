19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye'yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2: 01.09'luk derecesiyle altın madalya kazandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye'yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2: 01.09'luk derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye'yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2: 01.09'luk derecesiyle altın madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor